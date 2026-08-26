كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح الصندوق وحدات سكنية بنظام الإيجار مطلع الشهر المقبل.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" من منطقة "الـ 800 فدان" بمدينة أكتوبر الجديدة، إن المدينة تضم نحو 151 ألف وحدة سكنية منفذة لمنخفضي الدخل، تم تخصيص 80 ألفا منها، بينما سيتم طرح الوحدات المتبقية في إعلانات متتابعة.

وأضافت أن برنامج الإيجار الجديد يأتي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوفير سكن للفئات التي لا تستطيع الوفاء بشروط التمليك في المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الصندوق اختار عددا من المدن التي تضم وحدات جاهزة لطرحها بنظام الإيجار.

وأوضحت أن العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى، مع إمكانية تحويل الوحدة من إيجار إلى تمليك مستقبلا للأشخاص المنتظمين في السداد إذا ما سمحت ظروفهم بذلك.

ونوهت أن إجمالي الوحدات المقرر طرحها في المدن الجديدة نحو 3300 وحدة، منها 300 وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 75 مترا "كاملة التشطيب وجاهزة"، لافتة إلى اختيارها في مناطق مأهولة لضمان سهولة المواصلات وتقليل تكلفة السكن.

كما أعلنت عن توفر 8500 وحدة أخرى في عدة محافظات متنوعة تشمل مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، منوهة أن الإعلان عن الوحدات سيتم مطلع الشهر المقبل، على أن تتوفر كراسة الشروط بعدها بـ 15 يوما عبر منصة "مصر الرقمية" للحجوزات.

وأشارت إلى أن البرنامج موجه بشكل أساسي للشباب من حديثي الزواج تحت سن 35 عامًا، ممن يعملون أو يسكنون في المدينة، بشرط عدم امتلاك وحدة سكنية أو سبق الحصول على دعم سكني سابق، وبحد أقصى لدخل الزوج والزوجة لا يتجاوز 12 ألف جنيه شهريا.

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار، أوضحت أن المواطن يسدد ربع دخله كقيمة إيجارية شهرية، مشيرة إلى أن القيم تبدأ من 1500 جنيه في المحافظات وحوالي 2000 جنيه في المدن الجديدة، وتختلف حسب مستوى دخل الشخص.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للأجور للتقديم من المتوقع أن يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه في المحافظات، ومن 7 إلى 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

ونوهت أن المتقدم سيسدد قيمة تأمينية تعادل شهرين من قيمة الإيجار في البداية، موضحة أن برنامج الصندوق موجه لمن لا يملك مقدم حجز أو لديه رغبة في السكن المؤقت لظروف عمله.