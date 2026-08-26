أعلن النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تمديد عقد إمام عاشور حتى 2030.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023 قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي بعقد يمتد حتى 5 سنوات لكن بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الأهلي ومنتخب مصر جدد تعاقده حتى 2030.

وتلقى إمام عاشور أكثر من عرض مغر خلال الفترة الماضية لكن الأهلي أعلن عدم بيعه لأي فريق بالأخص بعدما كان ضمن كتيبة حسام حسن التي ساهمت في صعود منتخبنا الوطني الأول إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي:

قام إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة.

خلال الجلسة أكد اللاعب، على امتنانه الكامل للأهلي وجماهيره الكبيرة ورغبته في استكمال مسيرته مع النادي خلال السنوات القادمة.