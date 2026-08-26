انعقاد مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، أمس الاثنين 11 من ربيع الأول 1448هـ / 24 من أغسطس 2026م، انعقاد المجلسين الثاني والثالث من مجالس قراءة كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي بالإسناد المتصل، عقب صلاة العصر وحتى بعد العشاء، وذلك استكمالًا للمجالس العلمية المباركة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وانعقد المجلس بحضور الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

ويأتي انعقاد هذه المجالس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإحياء السنة النبوية الشريفة، وتعميق الصلة بسيرة النبي من خلال المجالس العلمية التي تجمع بين أصالة التلقي والإسناد المتصل، وبيان هدي المصطفى وصفاته الخَلْقية والخُلُقية، بما يسهم في ترسيخ قيم الرحمة والمحبة وحسن الاقتداء.

وتُقام هذه الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، ضمن رؤية تستهدف إحياء مجالس سماع الحديث النبوي، وربط الأجيال بالسنة المشرفة، وتعزيز الوعي الديني الرشيد القائم على مكارم الأخلاق.

جدير بالذكر أن مجالس قراءة «الشمائل المحمدية» تتواصل تباعًا بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وصولًا إلى ختم الكتاب كاملًا بالإسناد المتصل، لتظل هذه المجالس منارةً للعلم ومحبة المصطفى والتأسي بهديه الشريف.