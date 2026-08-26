تريزيجيه يسجل ويصنع في تعادل مثير بين الرياض والشباب بالدوري السعودي

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الرياض والشباب، التي انتهت بنتيجة 3-3، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «إدارة بيت الشباب»، وشهدت تألقًا لافتًا للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي سجل هدفًا وصنع آخر خلال اللقاء.

وافتتح تريزيجيه التسجيل لصالح الرياض في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن جوش براونهيل من إدراك التعادل للشباب بعد 4 دقائق فقط.

وعاد الرياض للتقدم مجددًا في الدقيقة 41 عن طريق لياندرو أنتونيس، لكن الشباب أدرك التعادل مرة أخرى بواسطة البلجيكي يانيك كاراسكو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57، نجح تيدي أوكو في تسجيل الهدف الثالث للرياض، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من تريزيجيه، ليضع فريقه في المقدمة من جديد.

ولم يستسلم أصحاب الأرض، حيث عاد كاراسكو وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للشباب في الدقيقة 81، ليمنح فريقه نقطة ثمينة وينهي المباراة بالتعادل 3-3.

وغادر تريزيجيه أرض الملعب في الدقيقة 89، بعدما شارك علي الحسن بديلًا له، قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما حصد الرياض نقطته الأولى ليحتل المركز السادس عشر.