اندلاع حرائق غابات جديدة في مختلف أنحاء اليونان

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ذكرت خدمة الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، أن 39 حريقا جديدا اندلعت في جميع أنحاء البلاد في غضون ساعات قليلة.

ويشتعل أشد حريق في جزيرة سلاميس قبالة سواحل أثينا، وفقا لرجال الإطفاء.

وتوجد على الجزيرة أكبر قاعدة للبحرية اليونانية. وأفاد رجال الإطفاء الموجودين على الأرض، بأن القاعدة ليست معرضة للخطر.

واندلع الحريق في أحد الأودية وتجري مكافحته بواسطة العديد من طائرات ومروحيات الإطفاء، وجرى نشر وحدات كبيرة من فرق الإطفاء والمتطوعين، حسبما ذكرت شبكة "اي آر تي".

وأوضحت وكالة الدفاع المدني، أنه بسبب الجفاف المستمر، لا يزال خطر حرائق الغابات مرتفعا في أجزاء كبيرة من اليونان.

ووصلت درجات الحرارة في وسط أثينا إلى 40 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الحالية حتى بداية الأسبوع المقبل.