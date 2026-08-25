مستشار ترامب: ندعم الموازنة الليبية الموحدة لتعزيز الاستقرار المالي

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أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، الثلاثاء، دعم بلاده لاتفاق "الموازنة الليبية الموحدة"، بهدف تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي في حماية الاستقرار المالي للبلاد.

وقال بولس، في بيان، إن "مصرف ليبيا المركزي، بوصفه مؤسسة تكنوقراطية بالغة الأهمية، يضطلع بدور حيوي في استقرار البلاد الاقتصادي".

وأضاف: "نواصل دعمنا القوي لاتفاقية الموازنة الموحدة، كوسيلة لتعزيز قدرة المصرف المركزي على حماية الاستقرار المالي لليبيا، والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب".

وأكد "الالتزام بدعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وفي 11 أبريل الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها، ضمن ميزانية موحدة، بعد انقسام مالي دام أكثر من 13 عاما.

ولأسباب غير معلنة، لم يُنفذ الاتفاق منذ الإعلان عنه.

والاثنين، شدد كبير مستشاري الشئون السياسية الليبية في وزارة الخارجية الأمريكية جيريمي برنت، على أهمية اتفاق الموازنة الموحدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية إضافية.

وتعيش ليبيا حاليا صراعا بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس غربي البلاد، وتدير مناطق الغرب، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي شرقي البلاد، وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب.

ومنذ سنوات، تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا متعثرة تهدف إلى إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بما ينهي أزمة الصراع بين الحكومتين والفترات الانتقالية التي طال أمدها منذ عام 2011.