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بمشاركة شريف.. الزوراء يحقق فوزه الأول في الدوري العراقي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 11:22 م

حقق فريق الزوراء انتصارًا كبيرًا على ضيفه نفط ميسان، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد، وشهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى.

وافتتح لؤي العاني التسجيل للزوراء في الدقيقة 14، قبل أن يضيف محمد قاسم الهدف الثاني عند الدقيقة 41، ثم عزز هيران آزاد تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الزوراء سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن يوسف عزيز من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المباراة بنتيجة 4-0.

ورفع الزوراء رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد نفط ميسان عند نقطتين في المركز السادس عشر.


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