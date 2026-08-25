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استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء الثلاثاء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 6 فلسطينيين، بينهم اثنان استشهدا متأثرين بجراحهما.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء، لـ"الأناضول"، بوصول جثامين 3 شهجاء وعدد من المصابين، بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان، أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وأسفر عن استشهاد الفلسطينيين الثلاثة وإصابة آخرين.

ولم تتضح على الفور طبيعة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنزل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما استشهد فلسطينيان متأثرين بجروح أصيبا بها في قصفين إسرائيليين سابقين بمدينة خان يونس، أحدهما غربي المدينة الاثنين، والآخر في حي الأمل قبل أيام، وفق مصدر طبي بمستشفى ناصر للأناضول.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الضربات على قطاع غزة.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في 17 أغسطس الجاري، إن إسرائيل "لا ينبغي أن تنفذ ضربات في غزة"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" وافقت على التخلي عن سلاحها بموجب خطته الرامية إلى وقف الحرب في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1296 فلسطينيا وإصابة 4296 آخرين حتى الثلاثاء، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

كما أعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و431 شهيدا و174 ألفا و437 مصابا.