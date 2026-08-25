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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 4 متهمين؛ لاتهامهم بخطف نجل صاحب شركة تسويق عقاري في منطقة المقطم، وطلب فدية مالية من والده 500 ألف دولار و500 ألف جنيه مصري.

وتعود تفاصيل القضية رقم 7176 لسنة 2024 جنايات المقطم، إلى خطف 3 من المتهمين للمجني عليه وشل حركته باستخدام أسلحة بيضاء، وتقييده ونقله إلى شقة سكنية واحتجازه بها، فضلًا عن سرقة متعلقاته الشخصية وتهديده بالقتل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أجبروا المجني عليه بالقوة وتحت السلاح على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الرابع خطط وحرض المتهم الأول، ومد باقي المتهمين بأوصاف الضحية ومكان تواجده لتنفيذ الجريمة.