قال أحمد الشرقاوي، عضو غرفة اتحاد الصناعات، إن صناعة الأجهزة الطبية والمعملية من الصناعات الواعدة التي يُمكن توطينها، في ظل توافر الكفاءات، والبحث العلمي، والسوق المحلي القوي.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال تصريحات لبرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، أن ربط البحث العلمي بالصناعة يسهم في سد الفجوة الاستيرادية الاستراتيجية في قطاع صناعة الأجهزة الطبية والمعملية، لافتًا إلى عدم توافر إمكانية تصنيع بعض مكوناتها التعزيزية محليًا، كعضلات الضغط، وغيرها.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات التي تم توطينها تصل إلى 70%، مقترحًا التركيز على تنمية صناعة المكونات التعزيزية محليًا، لزيادة هذه النسبة.

وقال إنه اقترح على المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تخصيص شريك صناعي للجامعات ومراكز البحوث، بهدف تحويل المعرفة لمحرك للصناعة والاستفادة من الأبحاث العلمية.

واقترح إجراء دراسة لتحديد أهم الأجهزة التي يحتاجها السوق المحلي، والمؤدية لارتفاع فاتورة الاستيراد، وتوجيه العلماء والباحثين لدراستها مع الاستعانة بالشريك الصناعي لتطوير تكنولوجياتها وتصنيعها محليًا بهدف تقليل هذه الفاتورة.

وترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيلها، وإعمالًا للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد هاشم، أن اللجنة بتشكيلها الجديد تستهدف إعادة تفعيل المنظومة وتطويرها، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.