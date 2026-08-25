أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور، إلى لجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب مواجهة فريقه أمام إسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي.

وجاء قرار الإحالة بعد تصريحات انتقد خلالها دوجان أداء التحكيم، معبرًا عن استيائه من القرارات التي شهدتها المباراة، التي انتهت بفوز طرابزون سبور بنتيجة 2-1.

ووفقًا لبيان لجنة الانضباط، تمت إحالة رئيس طرابزون سبور استنادًا إلى المادة 38 من لائحة الانضباط، بسبب تصريحات إعلامية اعتبرها الاتحاد التركي مسيئة لسمعة كرة القدم.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح، الذي قاد طرابزون سبور لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم بعدما سجل هدفي فريقه، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

كما أثارت المواجهة جدلًا تحكيميًا، بعدما ألغى الحكم هدفين آخرين لصلاح، ما حرمه من تسجيل أربعة أهداف في اللقاء، بالإضافة إلى رفض احتساب ركلة جزاء طالب بها لاعبو طرابزون سبور لصالح اللاعب المصري.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة الانضباط في الواقعة خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة المحتملة بحق رئيس النادي.