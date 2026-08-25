البرازيل تغرم الشركة المالكة لمنصة تيك توك 30 مليون دولار

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أعلنت هيئة حماية البيانات في البرازيل، اليوم الثلاثاء، تغريم شركة بايت دانس الصينية المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك أكثر من 153 مليون ريال برازيلي (حوالي 30 مليون دولار) بدعوى فشلها في حماية البيانات الشخصية للمستخدمين الأطفال والمراهقين.

يذكر أن هذه الخطوة هي أحدث تحرك ضد منصة تواصل اجتماعي في البرازيل.

وقالت الهيئة، إنها توصلت إلى أن منصة تيك توك انتهكت قوانين حماية خصوصية البيانات سواء بالنسبة للحسابات المسجلة أو جلسات التصفح للمستخدمين الزوار من خلال جمع ومعالجة المعلومات الشخصية للمستخدمين الشباب دون أساس قانوني سليم ولا ضمانات كافية.

وأضافت الهيئة، أنه على الشركة تقديم خطة لتحسين حماية بيانات المستخدمين الصغار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أوصت نفس الهيئة بتعليق البث المباشر لمنصة ديسكورد بعد ارتباطها بحادث انتحار.

وتحاول حكومة البرازيل برئاسة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمحكمة العليا البرازيلية تنظيم استخدام الصغار للإنترنت، حيث جاءت النتائج متباينة، في الوقت الذي تبذل فيه دول أخرى مثل أستراليا وكندا وإندونيسيا إجراءات مماثلة لحماية المستخدمين الصغار لمنصات التواصل الاجتماعي.