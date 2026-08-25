وزير خارجية الفاتيكان يوجه إلى لافروف في موسكو رسالة واحدة: الحرب يجب أن تنتهي

دعا وزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الثلاثاء.

وقال جالاجر، وهو يقف إلى جانب لافروف: «دعونا نكون واضحين: هذه الحرب يجب أن تنتهي».

وتابع جالاجر: «إن الكرسي الرسولي يواصل متابعة الحرب في أوكرانيا بقلق بالغ ويستنكر معاناة الأبرياء».

وأضاف: «بعد أكثر من أربع سنوات من الأعمال العدائية، يستمر الصراع في الاتساع، ويستمر عدد الضحايا في النمو، وتبقى العديد من العائلات مقسمة، وتؤثر العواقب المادية والنفسية للصراع على الملايين من الناس في أوكرانيا وروسيا».

وقال جالاجر: «لا يمكن حل الصراع بالوسائل العسكرية؛ من الضروري تهيئة الظروف لعملية سياسية ودبلوماسية جادة».

ودعا رجل الدين إلى بدء «مفاوضات حقيقية بدعم من المجتمع الدولي»، مشددا على أن البابا ليو الرابع عشر والفاتيكان مستعدان لتقديم خدماتهما.

وناشد كييف وموسكو، إظهار الانفتاح على الحوار، محذرًا من أنه كلما طال أمد الصراع، كان من الصعب الوصول إلى حل ومصالحة. وقال إن معاناة الملايين يجب أن تتوقف.

وقال جالاجر ولافروف، إنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول العديد من القضايا، إلا أنه كانت هناك أيضًا محاور ذات أرضية مشتركة.

وقال لافروف، إن موسكو مستعدة لاستئناف المشاورات السياسية مع أوكرانيا على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأشاد بموقف الفاتيكان بشأن الصراع الأوكراني باعتباره متوازنًا، وقال إن موسكو تقدر أيضًا دور الكرسي الرسولي في حل بعض القضايا الإنسانية الصعبة.

ويواصل الفاتيكان، الحوار على الرغم من العلاقات المتوترة

جالاجر، الذي يعتبر لقبه الرسمي أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، غالبًا ما يوصف بأنه وزير خارجية الفاتيكان.

وكانت آخر زيارة له إلى روسيا في نوفمبر 2021، كما زار الأسقف بريطاني المولد أوكرانيا عدة مرات، كان أحدثها في يوليو.

ووفقًا للبوابة الإخبارية الرسمية للفاتيكان «فاتيكان نيوز»، فإن مهمة جالاجر هي «مهمة تركز على الحوار والسلام».

وذكرت «فاتيكان نيوز»: «يؤكد الجدول الزمني تصميم الكرسي الرسولي على الاستمرار في طريق الحوار، حتى في واحدة من أصعب اللحظات في العلاقات الدولية على المستوى العالمي».

كما أن لدى جالاجر موعدًا في الكرملين.

وأدان الفاتيكان الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على الحوار مع موسكو.

وبعد اندلاع الحرب، زار الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي روسيا في يونيو 2023، ويعمل على تأمين إعادة أسرى الحرب والأطفال والشباب الأوكرانيين.