ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في إسبانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في إسبانيا الشهر الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق عليه.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 9.2% سنويًا خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 7% خلال يونيو وبنسبة 10.5% خلال مايو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في إسبانيا بنسبة 3% بعد استقرارها في يونيو.

وارتفعت أسعار الجملة للطاقة بنسبة 20.8% سنويًا الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.8%، وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% سنويًا.