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ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في إسبانيا

مدريد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 8:28 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في إسبانيا الشهر الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق عليه.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 9.2% سنويًا خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 7% خلال يونيو وبنسبة 10.5% خلال مايو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في إسبانيا بنسبة 3% بعد استقرارها في يونيو.

وارتفعت أسعار الجملة للطاقة بنسبة 20.8% سنويًا الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.8%، وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% سنويًا.

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