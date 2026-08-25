غارات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، غارتين على بلدة المنصوري، وغارة على بلدة طيرحرفا، وغارةً على طريق دوحة كفررمان، جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي عيناتا وبيت ليف الجنوبيتين، ونفّذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدات المنصوري ومجدل زون ومركبا، جنوب لبنان.

وشنّت الطائرات الإسرائيلية، غارتين على بلدة المنصوري، جنوب لبنان، وغارة على وادي حسن في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان؛ تزامنا مع عمليات تفجير واسعة في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، غارة مستهدفةً سيارة "فان" على طريق دوحة كفررمان في جنوب لبنان، وارتطم الصاروخ بالأرض واصيبت الفان بشظاياه من دون الافادة عن وقوع إصابات، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم بلدتي عيناتا وبيت ليف في جنوب لبنان بقذائف من العيار الثقيل 155 ملم.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرا جديدا بعد ظهر اليوم في بلدة مركبا، جنوب لبنان.

وتوغّلت آليات عسكرية إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، من بلدة حداثا إلى بلدة حاريص في جنوب لبنان، ومشطت بالأسلحة الرشاشة أطراف البلدة.

كما انفجر جسم في بلدة طيردبا من مخلفات الحرب، ما أدى إلى وقوع إصابة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، بلدة بيت ليف ووادي العيون لجهة بلدة رشاف، وسهل مرجعيون في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة المنصوري، ومنطقة وادي حسن وأطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفا ومجدل زون، في جنوب لبنان،كما نفّذ قبل ظهر اليوم تفجيراً في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم، بلدة عيناثا في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ صباح اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، تردّد صداه بشكل قوي في معظم البلدات الجنوبية.

وتعرضت بلدة مركبا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية في البلدة.

واستحدثت القوات الإسرائيلية المتواجدة في بلدة كفركلا وتل نحاس، في جنوب لبنان، ساترًا ترابيًا عند مثلث بلدات دير ميماس – برج الملوك – كفركلا، باتجاه تل نحاس، على بُعد نحو 150 مترًا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك، جنوب لبنان، واستحدثت ساترًا ترابيًا آخر عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – هورا، باتجاه منطقة هورا، جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلّت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.