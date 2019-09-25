مدرب السودان: الفيفا حذف تصويتي لصلاح

فجر زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني للمنتخب السوداني مفاجأة مدوية حول عملية التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم المُقدمة من الفيفا.

وكان ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة من تاريخه، متوفقًا على فيرجل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، فيما حصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على المركز الثالث في القائمة.

وكشف المدرب السوداني في تصريحات نشرتها شبكة قناة العربية الإماراتية أنه اختار محمد صلاح في المركز الأول في تصويته، قبل أن يتفاجأ بأن "فيفا" حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة.

وبحسب ما نشر "فيفا" فإن المدرب السوداني اختار ليونيل ميسي أولاً وفيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه لـ"العربية.نت" أن تكون تلك القائمة من اختياراته.