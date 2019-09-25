بوينج تنشئ لجنة دائمة لمتابعة السلامة بعد أزمة طراز 737 ماكس

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم الأربعاء،عن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة السلامة في منتجاتها.

وأوضحت بوينج في بيانها أن من المنتظر أن تقوم اللجنة التابعة لمجلس الإدارة بالعمل على عدم ظهور عيوب تتعلق بالسلامة في منتجات النقل الجوي لديها في مراحل التطوير والإنتاج والتشغيل والتسليم.

ووفقًا للبيان، تعتزم بوينج إجراء بعض التعديلات الهيكلية بعد تحقيق داخلي لسد الثغرات المحتملة التي تتعلق بالسلامة.

كما ستعمل اللجنة، الموصى بها من قبل الإدارة، على تحمل قيادات الشركة مستقبلا المزيد من المسؤولية عن سير العمل على المستويات الأدنى.

تجدر الإشارة إلى أن بوينج تواجه انتقادات حادة بعد وقوع حادثتين لطائرتين من طراز 737ماكس ، الأولى في أكتوبر والثانية في مارس الماضيين، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا في الحادثتين.

وواجهت الشركة اتهامات بالتعجل في طرح منتجاتها في السوق وإهمال جانب السلامة فيها.

ويعد السبب الرئيسي للحادثتين حتى الآن هو وجود عيب في التحكم التلقائي وتعتزم بوينج إصلاح هذا العيب عن طريق برنامج تحديث.