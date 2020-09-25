تحويل قصص «مدينة الحوائط اللانهائية» لطارق إمام إلى معرض تصوير فوتوغرافى

تجربة فنية جديدة من نوعها تجرى حاليا بتحويل المجموعة القصصية «مدينة الحوائط اللانهائية» للروائى والقاص طارق إمام، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، إلى معرض للتصوير الفوتوغرافى، من خلال استلهام عوالم حكاياتها بصريا عبر مجموعة كبيرة من المصورين. التجربة ينظمها مشروع InFocus المتخصص فى التصوير المفاهيمى، حيث تقوم الصورة على نقل مفهوم أو فكرة.

المعرض هو نتاج سلسلة من الورش الفوتوغرافية لـ«مدينة الحوائط اللانهائية»، تقوم كل منها على إحدى أفكار الكتاب لتترجمه بصريا. وقد بدأت الورشة الأولى بعنوان «الحكمة»، والمستوحاة من أولى حكايات الكتاب «جبل الكحل»، وتتناول كل ورشة إحدى أفكار الكتاب لمناقشتها وتحويلها إلى صور فوتوغرافية، إلى أن تكتمل صور المعرض بالتوازى مع حكايات الكتاب وهى 36 حكاية. المشروع يشرف عليه المصور الفوتوغرافى كريم نبيل، ويضم عددا كبيرا من المصورين من تيارات وأجيال مختلفة، منهم المصورون محمد عاطف دعبس، وليد فكرى، عمرو أبو زيد، مروة عاطف، أحمد راسل.

وقال كريم نبيل وهو صاحب فكرة المشروع: جذبتنى «مدينة الحوائط اللانهائية» على الفور بسبب ثراء الخيال فيها وعالمها البصرى الغنى والملهم لهذا النوع من التصوير، وقد بحثت كثيرا عن كتاب مصرى يصلح لإقامة مشروع فوتوغرافى يجمع خصوصية عالم الشرق بخصوصيته الثفافية القائمة على الأسطورة وتوظيف العناصر العجائبية وخيال الحكى الشفاهى وفى الوقت نفسه يجيد تقديم الواقع المعاصر وأسئلته، وهو ما عثرت عليه بعد بحث طويل عندما قرأت «مدينة الحوائط اللانهائية». وأضاف إمام أن تحول أى عمل أدبى لمشروع فنى عبر وسيط جديد هو إضافة للنص الأدبى، وقد حظيت «مدينة الحوائط اللانهائية» بالعديد من الرؤى التشكيلية بدءا من الرسوم المصاحبة للكتاب والتى أنجزها الفنان السودانى المعروف صلاح المر، وتجىء هذه التجربة الفوتوغرافية لتضيف بعدا جديدا خاصة أنها فوتوغرافيا تنتمى لأسلوب شديد الفنية والتجريب هو التصوير المفاهيمى، ولا تقتصر على مصور واحد، بل تشمل عدد ليس بالقليل من المصورين ما يمنحها قدرا هائلا من تنوع الطرق الفنية حول نفس النص.

و«مدينة الحوائط اللانهائية» كتاب قصصى يستلهم أدبيات الحكى العربى والحكاية الخرافية فى صيغة جديدة، ما دعا عديد النقاد لاعتباره «ألف ليلة جديدة». يتألف الكتاب من 36 حكاية عجائبية، مقسمة إلى ثلاثة فصول: نساء مدينة الحوائط، رجال مدينة الحوائط، وغرباء مدينة الحوائط. تدور جميع الحكيات فى مدينةٍ متخيلة هى «مدينة الحوائط اللانهائية»، وهى مدينة واقعة خارج المكان والزمان المحدديْن، لكنها تظل مدينة عربية شرقية السمات. وتدور الأحداث حول مدينة بلا أبواب أو أسقف، يعيش أهلها فقط خلف حوائط عالية، وتدور بينهم حكاية بعد حكاية، من خلال شخصيات عجيبة كالمرأة ذات العين الواحدة، والفتاة التى لا تنظر لأعلى، وبائع المعجزات، والرجل الذى لا يحلم، والرجل الذى بلا وجه، والإسكافى المجنح، والعجوز الذى يتذكر المستقبل، وغيرها.

طارق إمام روائى وناقد مصرى مواليد عام 1977. بدأ النشر فى سن مبكرة حيث كان فى الرابعة عشرة حين نشر قصته الأولى، وأصدر كتابه القصصى الأول «طيور جديدة لم يفسدها الهواء» عام 1995 قبل أن يتجاوز الثامنة عشرة من العمر. أصدر 11 كتابا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها «شريعة القطة»، «هدوء القتلة»، «الأرملة تكتب الخطابات سرا»، «ضريح أبى»، «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، «مدينة الحوائط اللانهائية»، «حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها»، وأحدث أعماله رواية «طعم النوم» (2019). وترجمت أعماله لعدة لغات، واختير عضوا فى لجان تحكيم العديد من الجوائز الأدبية، كما حاز عديد الجوائز مصريا وعربيا ودوليا، منها جائزة الدولة التشجيعية، جائزة ساويرس مرتين، جائزة سعاد الصباح، وجائزة متحف الكلمة العالمية بإسبانيا.