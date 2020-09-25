 تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين موالين للأكراد - بوابة الشروق
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تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين موالين للأكراد

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:33 ص

أصدر ممثلو ادعاء في أنقرة أوامر اعتقال بحق 82 شخصا، من بينهم سياسيون موالون للأكراد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وكالة الأناضول قولها إنه تم اعتقال إيهان بيلجين، عمدة مدينة قارص التركية صباح اليوم الجمعة.

وشملت أوامر الاعتقال شخصيات بارزة من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم سيري سوريا أوندر وناظمي جور وايلا أكات أتا وألتان تان وامين أينا، حسب صحيفة "حرييت" التركية.

وتعلقت أوامر الاعتقال باحتجاجات في الشوارع تتعلق بمدينة كوباني السورية عام 2014،

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