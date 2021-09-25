وزيرة الهجرة: تنظيم أول فعالية لدعم مبادرة حياة كريمة من المصريين بالخارج

أكّدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الاستعداد لتنظيم أول فعالية لدعم مبادرة حياة كريمة من أبناء الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن الفعالية ستشهد مشاركة كبيرة من المصرية الأمريكية ليلى بنس الحاصلة على المركز الأول في تصنيف مجلة فورس في إدارة الثروات الأمريكية لعام 2021.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية لتمكين المصريين في الخارج من التبرع، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الاحتفالية ستكون يوم 2 أكتوبر، وأوضحت أن الكثير من المصريين يرغبون في تنظيم مثل هذه الفعاليات في دول كثيرة.

وشددت الوزيرة على أنّ المصريين الموجودين في الخارج دائمًا ما يسعدون في تنمية الدولة، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بمبادرات رئاسية.

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة لاقت ترحابًا من المصريين بالخارج الذين يتسارعون للمشاركة في هذه المبادرة، لافتة وأوضحت أن أغلب هؤلاء المغتربين هم من القرى، وبالتالي يحرصون على تنمية هذه القرى.

وصرّحت بأن الوزارة تعاونت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة حياة كريمة في تشكيل خلية عمل لتلبية طلبات المصريين بالمشاركة في هذه الجهود.