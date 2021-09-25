محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المرشحين للوظائف القيادية في مديرية التنظيم والإدارة

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، أعمال اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لمنصبي مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، ومدير عام الإدارة العامة للموازنة وترتيب الوظائف بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وناجي صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وأحمد عبدالعاطي مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، وصالح الخطيب مدير الشؤون الإدارية بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تقدم للاختبارات ٩ مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقاريير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي سوف يعمل بها.

وأضاف الداودي، أن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المنظومة الإدارية.