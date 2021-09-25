مصر وليبيا بدون جماهير في برج العرب

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تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية يفيده بالموافقة على إقامة مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في ملعب الجيش ببرج العرب دون حضور جماهيري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد خاطب الجهات الأمنية بناءً على رغبة الجهاز الفني والإداري للمنتخب من أجل السماح بالحضور الجماهيري في مواجهة ليبيا المقبلة.

وسيأتي غياب الحضور الجماهيري عن لقاء مصر وليبيا في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الليبيري وديًا يوم 30 سبتمبر الجاري، في إطار التحضيرات لمواجهتي ليبيا المرتقبتين.

ويواجه المنتخب الوطني تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الليبي مرتين يومي 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.