 إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بقرى مدينة المنيا - بوابة الشروق
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إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بقرى مدينة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 11:54 م

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والوقوف الفوري لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، مؤكداً رصد المخالفة في المهد والإزالة الفورية دون تقاعس ودون استثناء أحد.

من جانبه أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى بني محمد سلطان ونزلة حسين وبني أحمد الغربية تمكنت اليوم الأربعاء، من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية حفر أساسات، وبناء حوائط بمساحة 1414 مترًا.

وأضاف أنه تم تنفيذ الإزالة وردم الحفر والتحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء مع تحرير المحاضر ضد المخالفين وذلك ضمن الجهود المبذولة من الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للمخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

وأشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والإشغالات.

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