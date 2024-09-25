القابضة لمياه الشرب عن شائعات التلوث: رسائل كاذبة روجها غير مصريين لإحداث بلبلة

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك رسائل كاذبة وشائعات من أشخاص ليسوا مصريين لإحداث بلبلة بخصوص مياه الشرب بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «علينا أن نتكاتف، فنحن نسقي 100 مليون مواطن يوميا من خلال 25 مليون متر مكعب .. المياه سليمة 100%».

وأشار إلى وجود فرق مكثفة، لمراجعة صلاحية المياه في أسوان، معلقا: «عملنا مسح في أسوان.. كله مواصفاته مطابقة».

ولفت إلى أن هناك رقابة داخلية للشركة القابضة، وكذلك يتم مراقبة المياه للتأكد من صلاحيتها من قبل وزارة الصحة، وكذلك وزارة الري والموارد المائية، لمتابعة جودة المياه.

ووجه رسالة للشعب المصري قائلا: «رسالة للشعب.. المياه سليمة وتخضع لرقابة شديدة جدا وبطمن الناس، وبنبه بضرورة تنظيف الخزانات، أو الاتصال بـ 125 وسيأتي عمال الشركة لتطهير الخزان ومطابقة العينة».

وفي وقت سابق من اليوم، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة الأنباء المتداولة حول تلوث مياه الشرب بميكروب سام.

وقال المركز الإعلامي، إنه جرى التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بخصوص الرسائل الصوتية التي تداولها رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق واتساب، بشأن عدم شرب المياه، بدءا من الساعة الـ3 صباحا وحتى الـ10 مساء.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه لا صحة لذلك، ولم يصدر أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن، مشددةً على أن مياه الشرب بكل محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.