 عبد العاطي يؤكد لنظيره البريطاني على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات لغزة دون عوائق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد العاطي يؤكد لنظيره البريطاني على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات لغزة دون عوائق

هايدي صبري
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 10:05 م

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، نظيره البريطاني ديفيد لامي، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع لعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية القائمة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

وأشار عبد العاطى، إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

وتناول الوزير عبد العاطى التطورات في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات دون عوائق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما حذر من خطورة مواصلة إسرائيل لسياستها التي تدفع المنطقة نحو مزيد من الإضرابات على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في في لبنان، وشدد على أهمية تجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من العنف والمواجهات وتفادي نشوب حرب إقليمية.

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