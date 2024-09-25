الجامعة العربية تبحث حلحلة الأزمة الليبية

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بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا والمسارات الممكنة لحلحلة الأزمة.



والتقى أبو الغيط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الثلاثاء في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية جمال رشدي أن أبو الغيط أكد على التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصلية تجاه ليبيا والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعرب أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية للاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للأشقاء في ليبيا بهدف العودة للمسار السياسي والحوار.

ودعا الأمين العام إلى العودة لاستئناف الحوار تحت مظلة الجامعة العربية من أجل إيجاد حل توافقي بين كافة المكونات السياسية بهدف إتمام المصالحة الوطنية الشاملة ورسم خارطة طريق تضع ليبيا على طريق الانتخابات العامة انطلاقا من مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير شدد على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي في العملية السياسية.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن ترحيبه بانخراط الجامعة في الحوار الليبي - الليبي، داعيا للبناء على هذا المسار السياسي المهم.

وناقشا أبو الغيط والمنفي أيضا التطورات الخطيرة في المنطقة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين ولبنان حيث ثمن أبو الغيط المواقف الليبية الصلبة في التضامن مع القضية الفلسطينية.