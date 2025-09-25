«سفراء الأزهر» يطلق أولى ورش العام الجديد حول التحاليل الكيميائية والبيولوجية بكلية زراعة الأزهر

بدأ مشروع «سفراء الأزهر»، التابع لإدارة المشروعات، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أولى ورش العمل، للعام الدراسي الجديد، بعنوان: «التحاليل الكيميائية والبيولوجية»، بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة بنين بالقاهرة، بحضور ٢٥ طالبًا وطالبة من المصريين والوافدين، بمقر الكلية.

وحاضر في الورشة: الدكتور رضوان محمد، مدرس الكيمياء الحيوية بالكلية، والدكتور طه القاضي، المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية.

وفي بداية الورشة، أوضح المحاضران أن الكيمياء الحيوية هي أحد فروع العلوم الطبيعية، وتختص بدراسة التركيب الكيميائي لأجزاء الخلية في مختلف الكائنات الحية، سواء كانت كائنات بسيطة مثل: (البكتيريا، الفطريات والطحالب)، أو معقدة كالإنسان والحيوان والنبات، ويتم استخدام نتائج الكيمياء الحيوية في المقام الأول في الطب والتغذية والزراعة.

ففي الطب، يدرس الكيميائيون أسباب وعلاج الأمراض، وفي مجال التغذية، يدرسون كيفية الحفاظ على الصحة، ودراسة آثار نقص التغذية، (أو ما يُعرف بسوء التغذية)، وفي مجال الزراعة، يتقصى علماء الكيمياء الحيوية التربة والأسمدة، ويحاولون اكتشاف طرق لتحسين زراعة المحاصيل، وتخزينها، ومكافحة الآفات.

كما تضمنت الورشة شرحًا لمعنى التحاليل الطبية، ومكونات الدم، وأنواع التحاليل الطبية، ودلالات النتائج غير الطبيعية في تحليل صورة الدم، كما تم إجراء بعض التطبيقات بمشاركة الطلاب داخل معمل الكلية.

وقدم عميد كلية الزراعة بالأزهر، الدكتور محمد الدناصوري، خلال تفقده أعمال الورشة، شكره وامتنانه للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والقائمين على مشروع «سفراء الأزهر» لما يقومون به من جهد كبير في تطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

وقال المهندس محمد جلال قطب، مدير المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع «سفراء الأزهر»، إن المنظمة حريصة على تفعيل الدور المجتمعي للشباب، وصقل خبراتهم في كل المجالات العلمية والعملية، وهذا ما يسعى له مشروع «سفراء الأزهر»، من خلال تمكين الشباب من أدوات العلم والمعرفة، على أيدي المتخصصين في شتى أنواع العلوم، حتى يتسنى للطاقات الشبابية العمل باحتراف، والانطلاق في سوق العمل بعد التخرج.

كما قدم درع المنظمة، للدكتور محمد الدناصوري، عميد الكلية، بمناسبة توليه عمادة الكلية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.