هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها في لندن

وجه المايسترو هاني فرحات رسالة خاصة للفنانة أنغام، عقب الحفل الكبير الذي جمعهما مؤخرا على مسرح رويال ألبرت هول في لندن، معبرا عن امتنانه لوجودها ودعمها الفني والإنساني.

وكتب فرحات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "شكرا إنك موجودة في الدنيا، ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي وأختي، ألف حمد لله"، مشيرا إلى اعتزازه بالتجربة الاستثنائية التي خاضها معها في هذا الحفل الذي وصفه بـ"اليوم الذي لا ينسى".

ويعد هذا الحفل بمثابة بداية جديدة للفنانة أنغام، التي أكدت من خلاله على قوتها الفنية وشخصيتها الملهمة، بعد أن مرت بظروف صحية صعبة، لتعود إلى جمهورها أقوى من أي وقت مضى.