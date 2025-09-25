الدفاع التركية: نرحب بالاعترافات بفلسطين ونأمل تحقيق حل الدولتين

رحبت وزارة الدفاع التركية بقرار مجموعة من البلدان مؤخرًا بينها أعضاء بمجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، الخميس، خلال إحاطة إعلامية في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أق تورك، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة "تعمق يومًا بعد يوم المأساة الإنسانية" في المنطقة.

وقال: "نرحب بقرار مجموعة من البلدان، بما في ذلك أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بالاعتراف بفلسطين، ونأمل أن تساهم القرارات المتخذة في تحقيق هدف حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وتسريع المسار هذا".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بهذه التطورات الإيجابية واتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل التي تسعى لجعل إقامة دولة فلسطين أمرا مستحيلا وتضيف ممارسات جديدة إلى هجماتها المتهورة ضد دول المنطقة كل يوم".

وشنت إسرائيل حربا على إيران في يونيو الماضي، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى هجوم جوي فاشل استهدف اغتيال قادة لحركة "حماس" بقطر في سبتمبر الحالي.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.