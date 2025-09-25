التصريح بدفن جثمان طالب دهسه قطار في سمالوط

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، برئاسة المستشار محمد حمزة، وتحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان طالب في مقتبل العمر، لقي مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان في مركز سمالوط.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع طالب يُدعى يوسف محمد خ.، 16 عامًا، مقيم بعزبة اللبن بمدينة سمالوط، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره مزلقان الكوبري القديم.

وعلى الفور، أُودِع الجثمان تحت تصرّف النيابة العامة، التي أمرت بندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان. وأثبت التقرير الطبي أن الوفاة نتجت عن كسر بمفصل الحوض ونزيف بالمخ نتيجة دهس القطار، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.