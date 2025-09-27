أعلن ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "ألف مادلين إلى غزة"، اليوم السبت، عن انطلاق أسطول جديد يضم 10 قوارب من ميناء "سان جيوفاني لي كوتي" في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة.

ويشارك في الأسطول الجديد نحو 70 ناشطا من أكثر من 20 جنسية مختلفة، وفقا للمنظمين، بينهم برلمانيون من بلجيكا، والدانمارك، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، ينقلون "أصوات ناخبيهم ورسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة" معاً"الفلسطينة.

تأتي هذه الموجة الجديدة من القوارب امتدادا لسلسلة طويلة من المبادرات المماثلة، بينها قوارب "مادلين" و"هندالة" وعشرات السفن التي أبحرت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتعرضت جميعها لهجمات من الجيش الإسرائيلي.

وقال ائتلاف أسطول الحرية وحركة "ألف مادلين" في بيان مشترك إن "كل قارب ينطلق هو تحدٍّ مباشر للحصار وإعلان تضامن. لسنا في مهمة خيرية، بل جزء من نضال عالمي لإنهاء نظام الفصل العنصري، وتأكيد حق الفلسطينيين في الحرية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تواصل منذ عامين قصف غزة بلا هوادة، متسببة بقتل وتشويه المدنيين وتجويع الأطفال واستهداف الصحفيين والمستشفيات، بينما تواصل الحكومات الغربية تزويدها بالسلاح وحمايتها من المحاسبة. هذا الأسطول ينطلق في لحظة حرجة".

ويضم الأسطول شخصيات سياسية وثقافية بارزة، بينهم وزراء ووزراء سابقون وأعضاء برلمان، بالإضافة إلى نقابيين وفنانين وناشطين في مجالات عدة.