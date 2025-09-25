تأهلت الفرق الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، دون عناء بعد انتصارات منطقية على منافسيها في الدور الرابع من المسابقة، مساء الأربعاء.

وفاز توتنهام على ضيفه دونكاستر 3 / صفر حيث تقدم البرتغالي جواو بالينيا لاعب خط الوسط بهدف في الدقيقة 14، قبل أن يعزز الفريق اللندني تقدمه بهدف بالنيران الصديقة، سجله مدافع المنافس في مرماه بطريق الخطأ عند الدقيقة 17.

وأضاف برينان جونسون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفاز نيوكاسل يونايتد على برادفورد 4 / 1، حيث سجل جولينتون هدفين في الدقيقتين 17 و75، فيما أحرز ويليام أوسولا مثلهما في الدقيقتين 19 و87، أما هدف الفريق الضيف برادفورد فقد سجله أندي كوك في الدقيقة 79.

وبتشكيلة من العناصر البديلة وبعض اللاعبين الأساسيين والشباب، تغلب مانشستر سيتي على مضيفه هيدرسفيلد تاون 2 / صفر.

وسجل هدفي سيتي فيل فودين بالدقيقة 18، قبل أن يضيف البرازيلي سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

فاز فريق أرسنال على مضيفه بورت فايل 2 / صفر لحساب الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقدم أرسنال عن طريق إيبيريتشي، اللاعب المنتقل إليه الصيف الماضي من كريستال بالاس، في الدقيقة 8 بعد تمريرة من مايلز لويس سكيلي.

وظل أرسنال متقدما بفارق الهدف الوحيد، حتى الدقيقة 86 التي حملت هدفا ثانيا سجله البجليكي لياندرو تروسارد، من صناعة زميله الفرنسي ويليام ساليبا مدافع الفريق.