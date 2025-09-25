جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويحتجز جثمانيهما بالضفة

استشهد فلسطينيان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي عقب محاصرة منزل في بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "استشهد محمد قاسم أحمد سليمان (29 عاما) وعلاء جودت خضر بني عودة (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة طمون"، موضحة أن الجيش احتجز جثمانيهما.

ووفق شهود عيان للأناضول، تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى البلدة وحاصرت منزلا في الأطراف الشرقية، قبل أن تندلع اشتباكات في المنطقة.

وأضاف الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ونشر قوات من المشاة والقناصة، وواصل حصار المنطقة حتى ساعات الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنزل المستهدف بقذائف "الإنيرجا" عدة مرات، قبل أن تنسحب من البلدة بعد نحو ثلاث ساعات.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​