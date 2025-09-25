مصادر: الهند تدرس اللجوء لمحركات فرنسية لمقاتلاتها وسط تباطؤ المحادثات مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدرس الهند اللجوء لمحركات فرنسية الصنع لمقاتلاتها فيما تسير المحادثات بشأن تصنيع مشترك مع الولايات المتحدة ببطء، بحسب مسؤولين مطلعين على المسألة في نيودلهي.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، حيث إن المسألة لا تزال سرية، إن نيودلهي تجري محادثات مع شركة سافرا، ومقرها باريس، بشأن المحركات.

ولم يوضحوا ما إذا كانت الهند سوف تشتري هذه المحركات أم سوف تسعى لانتاجها بشكل مشترك معها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان من المفترض أن يتم تزويد مقاتلات تيجاس مارك-2 المتقدمة المحلية، بمحركات جي.إي إف-414 أمريكية الصنع.

وفي عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وافقت نيودلهي وواشنطن على تصنيع المحركات بشكل مشترك حيث سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنويع مصادر الدفاع بعيدا عن روسيا.

وقال المسؤولون إنه رغم تباطؤ المحادثات مع الولايات المتحدة مؤخرا، فأن الدولتين مازالتا تتفاوضان في تصنيع تلك المحركات بشكل مشترك في البلاد.

وأضاف المسؤولون أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعتزم بناء نحو 200 من تلك المقاتلات المتطورة لتحل محل طائراتها طراز جاجوار بريطانية الصنع وميراج 2000 فرنسية الصنع والتي لا تزال تحلق ولكن من المرجح أن تتقاعد قريبا.

ولم ترد وزارة الدفاع الهندية على رسائل عبر البريد الإلكتروني، للتعقيب. كما رفض ممثل إعلامي عن شركة سفران التعليق.