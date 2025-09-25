أمين عام مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية المغرب يبحثان العلاقات والتحضير لمنتدى الاستثمار المشترك

التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدة موضوعات أبرزها بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وسُبل تعزيزها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال اللقاء، استعرضت آخر التحضيرات لمنتدى الاستثمار الخليجي المغربي المزمع عقده في بداية شهر نوفمبر المقبل، الذي يأتي في إطار حرص مجلس التعاون والمملكة المغربية على تعزيز الجانب الاستثماري والتجاري بينهما.