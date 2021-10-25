الدول الغنية تفشل في تحقيق المساهمة بـ100 مليار دولار للدول الفقيرة التي تواجه تغير المناخ

أخفقت الدول الغنية في الوفاء بتعهدها بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة التي تواجه أزمة تغير المناخ، مما يقوض فرص النجاح في قمة "كوب 26" الاممية للمناخ المقررة هذا الشهر، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

وأشارت "بلومبرج"، إلى أنه بموجب مخطط الإنفاق الذي صدر اليوم الإثنين، فإن الدول المتقدمة لن تصل إلى الهدف الجماعي إلا بعد ثلاثة أعوام، أي في أواخر عام 2023، وهو الامر الذي لا يرقى إلى مستوى آمال الدول الفقيرة بأن تقوم المجموعة بجمع الأموال خلال الفترة ​​بين عامي 2020 و2025، في المتوسط، على الرغم من العجز الأولي.

وجاء في التقرير: "تُظهر خطة التسليم أن الدول المتقدمة ستقوم بإحراز تقدم كبير نحو هدف جمع مبلغ الـ100 مليار دولار في عام 2022، وتعطي ثقة بأنه سيتم تحقيق الهدف في عام 2023.. كما تعطي البيانات ثقة في أن الدول المتقدمة يمكنها جمع أكثر من 100 مليار دولار سنويا بعد ذلك حتى عام 2025".