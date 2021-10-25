شيخ الأزهر يضاعف المنح الدراسية لطلاب الكونغو

قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب بالإضافة للكليات الشرعية.



وجاء القرار، خلال استقبال الإمام اليوم الاثنين، إيف بازيبا مسعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بالكونغو.



وقال الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي للكونغو، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا.



وأوضح الإمام الأكبر، أن لأبناء القارة الإفريقية أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر.



وأشار إلى أن عدد الطلاب الأفارقة في جامعة الأزهر يزيد عن 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.



من جانبها، أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء الكونغولي عن تقديرها الكبير للإمام الأكبر لما يحظى به من مكانة كبيرة في إفريقيا والعالم، وأهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطي.



وأكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأزهر للاستفادة من منهجه المعتدل وخبراته الكبيرة في دعم قيم السلام والأخوة الإنسانية.