واشنطن تكشف تفاصيل خطة الجرعات المعززة للقاحات كورونا

كشفت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الأمريكية روشيل والينسكي، عن تفاصيل خطة الجرعات المعززة للقاحات كورونا، فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون.

وأوضحت والينسكي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم - أنه إذا مضى ستة أشهر على الحصول على لقاحات فايزر وموديرنا، يصبح الشخص مؤهلا للحصول على جرعة معززة، أما الحاصلون على لقاح جونسون آند جونسون، فإذا مضى شهران على الحصول على اللقاح، فينبغي الحصول على جرعة معززة.

وأشارت إلى أن هذه الخطة توصي بالمزج بين اللقاحات، والتي تعزز من المناعة لدى الأشخاص، وتزيد من كفاءة الأجسام المضادة، حيث يمكن الحصول على أي نوع من هذه اللقاحات كجرعات معززة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعات معززة للحاصلين على اللقاحات، وعلى أهمية الحصول على اللقاح بشكل عام لغير الحاصلين عليه، وذلك لتعزيز المناعة المجتمعية لدى الجميع.

وحول حصول الأطفال من الفئة العمرية ما بين 5-11 عاما.. ذكرت والينسكي أن الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير "أف دي أيه" ستنظر في البيانات المتوفرة خلال الأسبوع الحالي، على أمل صدور قرار منهم في هذا الشأن، خاصة وأن الأرقام تظهر فعالية وسلامة اللقاحات المخصصة لهذه الفئة".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.9 مليون شخصا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في ديسمبر 2019.. وتأكدت إصابة 243 مليون شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.