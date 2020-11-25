استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق القدس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الشاب نور جمال شقير (37 عاما)، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم. ولاحقا استدعت مخابرات الاحتلال والد وأشقاء الشهيد شقير للتحقيق في مركز "المسكوبية".

ومن جهته، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من الجرائم المماثلة بحق المقدسيين على الحواجز وفي الساحات والميادين.