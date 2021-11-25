أنباء عن سقوط 8 قتلى في انفجار بالعاصمة الصومالية

أفادت مصادر أمنية بأن ثمانية قتلى سقطوا جراء انفجار ضخم هز العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الخميس.

ونقل موقع "جاروي أونلاين" المحلي، عن شهود عيان، أن تبادلا لإطلاق النار استمر لفترة وجيزة بعد الانفجار الذي وقع بالمدينة في ساعة الذروة الصباحية.

ونقل الموقع عن الشرطة أن الانفجار استهدف قافلة لشركة أمن محلية تتولى مهام حراسة مكاتب تابعة للأمم المتحدة، إلا أن الشرطة لم توضح ما إذا كان الانفجار أسفر عن إصابة أي من موظفي الأمم المتحدة.

وذكرت الشرطة أن الانفجار أسفر عن إصابة 17 آخرين، إصاباتهم حرجة.