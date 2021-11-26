ردّت الفنانة أصالة، على اتهامها بازدراء الدين الإسلامي بعد اقتباسها جزءًا من حديث نبوي في أغنية لها، ورد الأزهر الشريف على ذلك بأنه لا يجوز.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إنها ستغني هذه الأغنية في حفلها المقبل بدار الأوبرا، معتبرة أن ما قالته هو قمة الجمال والحلاوة.



وأضافت أنه لا يوجد أرقى من الموسيقى، ووصفتها بـ"الشيء المشرف"، مؤكّدة أنّها لن تتراجع عما قالته.



وتساءلت: "ما المشكلة إذا أخذنا شيئًا من الاقتباس.. الموسيقى كانت راقية وقوية وصوتي قادر على توصيل الكلمة بطريقة محترمة وراقية".



وأثارت أغنية "رفقا" للفنانة السورية أصالة نصري جدلًا كبيرًا، وقد أوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بعدم الاستماع إليها، كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المطربة.