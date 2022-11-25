 مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في الصين - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في الصين


نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:20 ص

 قالت السلطات المحلية الصينية اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون جراء حريق اندلع بمبنى سكني ليل الخميس في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج الأويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أن الحريق اندلع حوالى الساعة 7:49 مساء بالتوقيت المحلي(1149 من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينتش) في مبنى سكني شاهق في مقاطعة تيانشان في أورومتشي. وتم إخماده في حوالي الساعة 10:35 مساء.

وتوفي عشرة أشخاص على الرغم من تلقيهم العلاج الطارئ. كما أن الإصابات التي لحقت بالتسعة أشخاص الآخرين لا تهدد حياتهم.

وجرى فتح التحقيق فى سبب الحادث.


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