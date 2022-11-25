الرئيس التشيكي يبحث مع رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي تعزيز علاقات التعاون

بحث الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، في العاصمة براغ، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية حاليًا إلى التشيك، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والتشيك بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.