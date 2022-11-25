 رئيس هيئة الانتخابات التونسية يفتتح وحدة الرصد الإعلامي للانتخابات التشريعية - بوابة الشروق
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رئيس هيئة الانتخابات التونسية يفتتح وحدة الرصد الإعلامي للانتخابات التشريعية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:28 م

افتتح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، مقر وحدة رصد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.

وقال بوعسكر - في تصريح اليوم - إن الوحدة تتكون من مجموعات لرصد الصحف الورقية والإلكترونية والإعلام السمعي البصري والإعلام السمعي ووسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الحملات الانتخابة، مضيفا أن القائمين على الوحدة لديهم من الخبرة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وشدد على أن الهيئة تلتزم بقانون الانتخابات، وستطبقه على الجميع دون استثناء، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية وفق ما جاء في اللائحة الجزائية.


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