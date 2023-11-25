قيادي في حماس: اتفاق الهدنة خطوة نحو تبييض سجون الاحتلال وتحرير كل الأسرى

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعب فلسطين الأبي، وإفشاله مؤامرة التهجير».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين، لم يكن ليتحقق لولا بطولة المقاومة التي أجبرت العدو على النزول على شروطها، رغم عدوانه وبطشه الشديد».



وذكر أن «الاحتلال لم يفلح عن الإفراج عن أسراه إلا بالتفاوض مع المقاومة»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال دفع الأثمان اللازمة لذلك».



ولفت إلى أن «إجبار الاحتلال على الإفراج عن 250 من النساء والأطفال الأسرى من أبناء شعب فلسطين في سجون الاحتلال، يؤكد صمود وتضحيات ودماء الشعب العظيم في غزة وثمرة لبطولة كتائب القسام».



وأوضح أن «إجبار الاحتلال على الإفراج عن 250 أسيرًا وأسيرة فلسطينية، خطوة على طريق تنفيذ القرار بوعد حماس الخاص بتبييض سجون الاحتلال وتحرير كل الأسرى الأحرار والأسيرات المجيدات».