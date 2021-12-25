لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 15 آخرين في حادث انقلاب بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية البهنسا بمركز بني مزار، شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم «3998 ن.ب.ا» ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية البهنسا بمركز بني مزار، شمال المحافظة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في مصرع عبد الله محمد عبد الله، 43 سنه، عامل، مقيم بقرية داقوف بمركز سمالوط، واصابة 15 اخرين بينهم 8 طلاب وهم ، محمد أنور فرغلي، 15 سنة، واحمد محمد طلب، 16 سنه، وعزمي عبده علي، 15 سنه، ومهند عزت علي، 17 سنة، ومحمد محمد فايق، 16 سنه، ومصطفي محمد عبد الله، 10 سنوات، وعلي محمد احمد، 10 سنوات، جميعهم طلاب ، ومقيمون بقرية داقوف بمركز سمالوط، وطلب احمد طلب، 68 سنه، ومحمد محمد أحمد، 50 سنة، وعلي إبراهيم محمد، 55 سنة، وسيد حمودة عبد الرسول، 25 سنه، ورضا أبو العزايم فهيم، وعياد يوسف سيدهم، 62 سنه، وعبد الناصر انور محمد، 63 سنه، وكمال زيدان موسي، 54 سنة، عمال ومقيمون جميعا بقرية داقوف .بمركز سمالوط

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، والتحفظ علي جثة المتوفين بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.