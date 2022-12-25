شريف دسوقي لـ الشروق: أنا بخير لدرجة تجعلني أصور 4 أعمال فنية في وقت واحد

أعرب الفنان شريف دسوقي عن سعادته الكبيرة لتخطي أزمته الصحية، موجها الشكر لكل من قام بالسؤال عنه، فهو الآن بصحة جيدة وأفضل من الأول ويمارس عمله بشكل جيد، ويشعر أيضا بحالة كبيرة من النشاط الفني تجعله يقوم بتصوير 4 أعمال فنية في وقت واحد.



وكشف دسوقي، لـ"الشروق"، عن أعماله الفنية القادمة، حيث إنه الآن يقوم بعمل مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" الموسم الثاني، بطولة النجم يحيى الفخراني، ويواصل تصوير فيلم "على الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، حيث يجسد شخصية تاجر أعضاء بشكل كوميدي.



ويستعد أيضا لعمل فيلم "الحريف" مع لاعب كرة القدم أحمد حسام ميدو، ويقوم بتحضيرات الجزء الثاني من فيلم "وقفة رجالة" الجزء الثاني، والآن يتعاقد على بعض الأعمال في دراما رمضان القادم 2023، متمنيا أن تنال أعماله إعجاب الجمهور.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف دسوقي كان مسلسل "وش وضهر" مع النجم إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وتم عرضه على إحدى المنصات المرئية وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.



وكان الفنان شريف دسوقي قد مر منذ فترة بأزمة صحية أثارت الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتركيب طرف صناعي، بعد أن تم بتر قدميه بسبب إصابته في فيلم "وقفة رجالة"، واكتشافه بعد ذلك أنه يعاني من مرض السكري، وتكلفت الدولة بمصاريف علاجه بالكامل، حتى أصبح بصحة جيدة.