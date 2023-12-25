حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية

عرض الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القرى والمنازل المدنية".

ومساء يوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات أفيفيم وبرعام و يرؤون الإسرائيلية بالجليل الأعلى.

في حين أعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من يوم الأحد، استهداف "مرابض" للجيش الإسرائيلي ومستوطنة أفيفيم وموقع ‏الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء أحدث بياناته: "عند ‏الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد.. استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية ‏المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية".



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.