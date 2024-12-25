رئيس الإمارات ووزير الخارجية التركي يؤكدان موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في المجالات المختلفة في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، استعرض الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

وبحث الجانبان المستجدات في سوريا، مؤكدين في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.