روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

• متحدث الكرملين ديميتري بيسكوف: سنواصل التواصل مع الأمريكيين بناء على القرار الذي سيتخذه الرئيس بوتين

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو تحلل خطة السلام الأمريكية الساعية للتوصل إلى حل للأزمة مع أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة موسكو، تطرق خلالها بيسكوف إلى مباحثات سابقة أجراها كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي، مع مسؤولين أمريكيين.

وأضاف بيسكوف: "نحلل الخطة التي سلمها دميترييف إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وسنواصل التواصل مع الأمريكيين بناء على القرار الذي سيتخذه الرئيس".

كما أفاد متحدث الكرملين بأن الرئيس بوتين بعث رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الميلاد.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.